60 bedürftige Gäste können sie im "Robin Hood" jeden Abend bedienen. Für viele bedeutet dieses Abendessen die einzige Mahlzeit des Tages, nicht in einer Armenspeisung, nicht an irgendeinem tristen Ort, sondern in einem schicken Restaurant, an Tischen, mit Tellern, Besteck und Servietten. Luis Vincente hat sich dafür in Schale geschmissen und bringt einen Toast aus auf den Padre. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK