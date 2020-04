Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will Gottesdienste und öffentliche Demonstrationen wieder zulassen. Religions- und Meinungsfreiheit seien ihm gleichermaßen wichtig, sagte er am Freitag bei Zeit Online. Das stille Kämmerlein reiche dafür nicht aus. Beides bedürfe der "sichtbaren Manifestation".

Thüringen: Ab 4. Mai schrittweise Zulassung

Aus Sicht von Ramelow spricht nichts dagegen, wenn sich Menschen mit Abstand beispielsweise schweigend auf den Erfurter Domplatz stellten, um zu protestieren. Gottesdienste mit einer Teilnehmerbegrenzung seien ebenfalls denkbar. In vielen Regionen seien die Kirchen dafür groß genug, sagte er mit Blick auf die geltenden Abstandsregeln. "Das gemeinschaftliche Gebet braucht keine persönliche Berührung", erklärte Ramelow weiter. Man müsse aber differenzieren, welche religiösen Riten mit dem Infektionsschutz vereinbar seien und welche nicht. Religiöse Versammlungen sollen in Thüringen demnach ab 4. Mai schrittweise und unter Auflagen wieder erlaubt werden.



Am Donnerstagabend hatte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet angekündigt, dass Landesregierung und Glaubensgemeinschaften einen Weg suchten, um öffentliche Gottesdienste künftig wieder zu ermöglichen.

Bundesregierung: Lockerungen im Blick

Einen bundesweiten Zeitplan gibt es dagegen noch nicht. Nach dem Treffen von Staatssekretär Markus Kerber mit Vertretern der Kirchen und Religionsgemeinschaften am Freitag war von einem konstruktiven, offenen Austausch die Rede. Ein Sprecher verwies auf den 30. April, Bund und Länder wollten dann wie angekündigt Bilanz ziehen und über den weiteren Umgang mit den Corona-Einschränkungen beraten. Deswegen sei es für Einzelheiten noch zu früh. In den kommenden Tagen solle aber gemeinsam mit den Religionsgemeinschaften und den Ländern ein Konzept erarbeitet werden, wie die "schrittweise Öffnung des religiösen Lebens" realisierbar sei. Ziel sei ein möglichst einheitliches Vorgehen.



Bis 4. Mai bleiben Gottesdienste und Zusammenkünfte demnach verboten. Bis dahin gelten ebenso die gegenwärtigen Kontakteinschränkungen ohne Lockerung.

Geteiltes Echo auf Merkel-Ansage

Kanzlerin Angela Merkel hatte am Mittwoch bekanntgegeben, dass es öffentliche Gottesdienste in Deutschland vorerst nicht geben werde. Vor allem die katholische Kirche drängte danach auf Lockerungen. Sie kündigte an, konkrete Vorschläge vorzulegen, wie Gottesdienste unter Einhaltung der Abstandsregeln und der Hygienestandards möglich sein könnten. Die Evangelische Kirche zeigte hingegen Verständnis für die Corona-bedingten Maßnahmen.