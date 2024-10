Unter Déjà-vu - französisch für "schon gesehen“, versteht man ein starkes Gefühl, dass ein momentanes Ereignis in der Vergangenheit bereits erlebt wurde. Mit dem Déjà-vu geht eine Vertrautheit einher, wobei der deutliche Eindruck entsteht, dass man sich an diese Erfahrung erinnert.

So oder so ähnlich ist es schon oft passiert: Man denkt an jemanden, es klingelt das Telefon und der, an den man gedacht hat, ist am Apparat.