30. April, 12 bis 16 Uhr | Seelsorgeangebot

Nikolaikirchhof 3, linker Eingang



30. April, 12 bis 16 Uhr | Demenzparcour

Nikolaikirche, Jugendkapelle Eingang Nikolaikirchhof

Vorstellung einer Demenzsimulation, um sich in die Lage eines an Demenz Erkrankten einzufühlen

Mit Franziska Heim-Klaus, Pflegekoordinatorin in der Stadt Leipzig und Carmen Kluge, Demenzfachberatungsstelle der Stadt Leipzig



30. April, 13 und 15 Uhr | MDR-Filmvorführung und Gespräch "Demenz: Der lange Abschied. Zwei Töchter und ihre Mütter."

Mit Filmemacherin Roxana Hennig | Gemeindesaal der Nikolaikirchgemeinde, Ritterstraße 5, 1. OG



30. April, 12 bis 16 Uhr | Informationen und Gespräche zu jeder vollen Stunde auf den Begegnungsinseln

Fachleute teilen Wissen und Erfahrungen und stehen jeweils im Anschluss zum Gespräch bereit. | Nikolaikirchhof



Begegnungsinsel 1 | Perspektive Angehörige: Es ist nicht das Ende – Diagnose Demenz

Begegnungsinsel 2 | Perspektive Betroffene Demenz erleben – Zugänge zu den Erfahrungen Erkrankte

Begegnungsinsel 3 | Teilhabe und Kultur Mit Demenz in die Oper?

Begegnungsinsel 4 | Inklusion und Gesellschaft Ihre Ideen für mehr Sichtbarkeit

Begegnungsinsel 5 | Ambulante und stationäre Betreuungsangebote Mit Demenz zu Hause sein Aus dem Alltag der Einrichtungen

Begegnungsinsel 6 | Ethik und Theologie Demenz und die Würde des Menschen