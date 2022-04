Sonja und ihre Mutter Vreni, die vor 3 Jahren an einer schnell fortschreitenden Demenz erkrankte. Bildrechte: MDR / D. Laudowicz

Sonja Traxels Vater ist früh gestorben, so hat sie ein besonders enges Verhältnis zu ihrer Mutter Vreni Herlan. "Nur 1,50 Meter, aber eine ganz starke Frau und immer für einen Plausch zu haben", so erinnert sie sich an die Mutter. Immer frisch gekocht habe sie, bis sie dann plötzlich umgestiegen sei auf Tütensuppen. "Da muss es angefangen haben", meint Sonja Traxel. Ihre Mutter Vreni erleidet damals einem Schlaganfall. Eine vaskuläre Demenz wird festgestellt. Sonja nimmt sich bewusst Zeit, um sich über den "Abschied auf Raten" von ihre Mutter klar zu werden, schreibt Erinnerungen auf und merkt so, was sie von ihrer Mutter übernommen, was sie ihr weitergegeben hat: "Ich bin dafür dankbar, aber ich weiß, dass sie so wie sie war, nicht mehr da ist."