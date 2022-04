Das Thema Demenz ist öffentlich präsent, aber eher gefühlt, sagen Sie. Die Folgen der Krankheit fürs tägliche Leben von Betroffenen seien für viele auch im direkten Umfeld schwer greifbar. Was bedeutet das für Angehörige wie Peggy oder Sonja?

Sonja und ihre Mutter Vreni bei den Dreharbeiten Bildrechte: MDR / D. Laudowicz Massiven Druck. Andere Menschen können einfach nicht glauben, dass Betroffene nicht mal ihre Enkel erkennen. So denken pflegende Angehörige, deren Handlungen und ihren Umgang damit ständig rechtfertigen zu müssen. Man kann aber nicht mit Argumenten überzeugen, wenn jemand im Unterhemd mit verschiedenen Schuhen losläuft. Sonja meint, das sei wie mit Kindern – nur dass bei ihnen das Verständnis langsam wächst, während bei Demenzkranken irgendwann keins mehr da ist. Die Frage, die sich Sonja oder Peggy stellen, ist dann: Wieviel will und kann ich korrigieren und belehren und eingreifen? Denn das ist jedes mal wieder eine unangenehme Situation für den Menschen mit Demenz und Zwang führt zu Aggressionen und Wut.

Menschen mit Demenz folgen also sicher auch keinem Drehplan, wie konnten Sie den Film realisieren?

Es war für die beiden Mütter, Kerstin Elfmann und Vreni Herlan, erstmal sehr verwirrend, dass wir bei ihnen im Wohn- oder Schlafzimmer standen. Deswegen haben wir uns mit den Vorgesprächen und Interviews viel Zeit gelassen, ich wusste, dass es einen Moment dauern kann, bis wir zum Kern der Sache vorstoßen. Wir durften die Protagonistinnen sehr nah begleiten und haben diese Chance bestmöglich genutzt. Wir haben uns auf die Situation eingelassen, auch mal mitgetanzt und gesungen, viele Ruhepausen eingeschoben. Ich denke, unser Kameramann Daniel Laudowicz hat großes Einfühlungsvermögen bewiesen, so dass trotz der Kamera im Raum eine vertrauensvolle Atmosphäre entstand.

Kameramann Daniel Laudowicz erklärt Vreni, was als nächstes passieren soll. Bildrechte: Maywood Media GmbH Tatsächlich gab es auch einige lustige Momente, Vreni hat trotz ihrer starken Demenz oft einen coolen Spruch auf den Lippen, wenn man gar nicht damit rechnet. Sie erinnert sich auch noch gut an alte Schlager. Manchmal merkte sie, dass etwas "mit ihrem Kopf nicht stimmt" und ist in Tränen ausgebrochen – das hat uns natürlich nicht kalt gelassen. Bei Kerstin war das anders, denn sie spricht nicht mehr. Hier war es wichtig, feinfühlig zu sein und Vertrauen zu schaffen, ihre Tochter Peggy erreicht das mit viel Körperkontakt und gibt ihr durch Nähe ein gutes Gefühl.

Wie gehen Sie mit den Erfahrungen um, professionell als Filmemacherin, aber auch als Tochter?

Dass wir so wenig über den wirklichen Zustand der Betroffenen wissen, hat mich sehr beschäftigt. Kerstin saß während des Interviews mit ihrer Tochter direkt bei uns. Sie schien emotional sehr betroffen, als ihre Tochter erzählte, wie schade es sei, dass ihre Mutter die Taufen oder Geburtstage der Enkelkinder nicht mehr so erleben könne. Natürlich bewahrt man als Regisseurin immer einen gewissen Abstand, aber da ich selbst eine enge Beziehung zu meiner Mutter habe, fiel es mir diesmal gar nicht so leicht.



Mir ist auch klar geworden, dass viel zu selten im Vorfeld geklärt wird, was sich jede, jeder in einer solchen Situation wünschen würde. Es ist kein angenehmes Thema, aber man sollte es besprechen, solange es noch geht. Keine Mutter will irgendwann zu einer Last für das eigene Kind werden, während die Kinder oft ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie ihre Eltern in ein Pflegeheim geben. Hier ist Kommunikation zur richtigen Zeit gefragt.

Was haben Sie bei der Arbeit am Film beobachtet: Was ist das größte Problem für pflegende Angehörige – und wo gibt es eigentlich "Erste Hilfe"?

Natürlich gibt es offizielle Stellen, die Beratung anbieten, z.B. betreibt die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. ein Alzheimer-Telefon und zeigt Hilfsangebote auf. Aber die Krankheit hat so viele Gesichter, dass es für Angehörige schwierig ist, in allgemeinen Ratgebern Hilfe für ihre jeweilige Situation zu finden. Wichtig ist daher die Vernetzung mit anderen Betroffenen. Wenn man einen Fall von Demenz in seiner Familie erlebt, hat man sicher oft das Gefühl, damit sehr alleingelassen zu sein – das geht vielen so. Das Thema ist wie gesagt noch immer mit Angst und Scham besetzt. Dazu kommt der undurchsichtige Pflegedschungel und die damit verbundene Administration. Das alles kostet Zeit und Kraft und muss von der ganzen Familie mitgetragen werden.



Bei der Arbeit am Film habe ich mitbekommen, wie der Austausch mit Gleichgesinnten Kraft und Zuversicht gibt. Da läuft viel über das Netz – auf Facebook und Instagram gibt es zahlreiche Gruppen. Auch unsere Protagonistinnen sind da aktiv: Peggy Elfmann schreibt zum Beispiel auf ihrem Blog "Alzheimer und Wir" über die Krankheit ihrer Mutter und berichtet im Podcast "Leben, Lieben, Pflegen" über Demenz und Familie, während Sonja Traxel mit FRIDA Betroffenen in Online-Kursen Hilfe anbietet. Filmemacherin Roxana Hennig: "Wir haben uns auf die Situation eingelassen." Bildrechte: Maywood Media GmbH

Die Pflege eines Menschen mit Demenz stellt eine Aufgabe dar, die einfach alle Lebensbereiche der pflegenden Angehörigen beeinflusst. Pausen zum Abschalten muss man sich aber bewusst nehmen, um nicht zu resignieren.

Was bleibt für Sie, nach der intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema Demenz und der Arbeit an dem Film? Wie hat sich Ihr Blick aufs Leben, auf Familie oder das Älterwerden verändert?

Ich bin immer noch beeindruckt davon, was die beiden Töchter leisten. Das Beispiel von Peggy und Sonja hat mir vor Augen geführt, wie stark man sein kann, wenn man plötzlich muss. Ich nehme auch mit, dass man sich noch mehr auf die Gegenwart konzentrieren sollte und dabei alles genießen muss, was der Moment bietet.



Ich werde filmisch weiter an dem Thema Alter arbeiten. Mich beschäftigt die Frage, wieso alle alt werden wollen, aber keiner es so richtig sein möchte. Ältere Menschen haben so viel zu berichten. Wir hören ihnen meiner Meinung nach zu wenig zu.