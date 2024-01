"Nicht gesellschaftsfähig" – so heißt das Buch, das eigentlich um die 300 Seiten haben sollte, dann aber doppelt so dick wurde. Nicht nur Experten, sondern vor allem Betroffene und deren Angehörige schildern ihren Alltag mit psychischen Belastungen. Und das mit großer Offenheit, ernst, aber auch mit Humor. Auskunftsbereit sind Prominente wie zum Beispiel Comedian Torsten Sträter, Songwriterin Luci van Org oder Moderator Markus Kavka, die davon erzählen, wie es ist mit Depressionen, Ängsten oder Zwängen zu leben.

Auf den Weg gebracht haben dieses auch durch Crowdfunding finanzierte Buch-Projekt der Leipziger Comic-Künstler Schwarwel und Produzentin Sandra Strauß mit ihrem Studio "Glücklicher Montag".



Die Idee lag für Schwarwel nah. Zum Projekt sei sie nach dem "Endlichkeitsfestival" im September 2019 geworden, erzählt er. Das gemeinsam mit FUNE-Stiftung veranstaltete Festival sollte Laien und Experten zusammenbringen, um über die ebenfalls gern verdrängten Themen Trauer und Tod ins Gespräch zu kommen. Schwarwel nahm mit seiner Graphic Novel "Gevatter" an diesem Diskurs teil, der letzlich nicht nur auf die Endlichkeit, sondern auch darauf zielte, "ein Gespür für den Wert des Lebens" zu bekommen. "Für mich war es ein logischer Schritt zu sagen: 'Hey, eigentlich wäre das ein Thema für ein Buch, wo man noch mehr Protagonisten einbinden kann", erklärt Schwarwel und Sandra Strauß erinnert sich, wie schnell der Plan gefasst war: "Eins unserer typischen Meetings: 'Wollen wir es machen? Ja!'"



Klar war für sie, dass Betroffene selbst und ohne starre Vorgaben zu Wort kommen sollten: "Wie fühlt sich der Alltag mit einer Persönlichkeitsstörung an, mit Schizophrenie, mit Depressionen, mit Ängsten, Zwängen. Was ist denn das eigentlich alles? Das war unser Ansatzpunkt, darüber zu erzählen, um es anderen erklären zu können." Vollendet wurde das Werk dann mitten in der Pandemie.