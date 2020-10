Seitdem Nils denken kann, war seine Mutter depressiv. Nicht nur sie, die ganze Familie litt unter der Krankheit. Über Monate hinweg verschwand seine Mutter ins Ungewisse. So nahm Nils das als Kind damals wahr. Er dachte jedes Mal, seine Mutter käme nie mehr zurück. Heute weiß er, dass sie in der Klinik war. Bevor Teresa Enke wusste, was Depression wirklich bedeutet, hat sie fest daran geglaubt, dass sie und Robert es mit Liebe schaffen würden. Bis der berühmte Torwart sich 2009 das Leben nahm.

Auf die Frage, was Angehörige tun können, erklärte Teresa Enke in einem Interview mit MDR aktuell, dass das gar nicht so leicht sei. Alarmzeichen seien Schlafstörungen oder wenn jemand nicht mehr richtig esse, Gefühle von Schuld und Wertlosigkeit äußere oder eine ganz und gar negative und pessimistische Zukunftsperspektive habe. Andererseits sei die "Schauspielerei der Betroffenen" am Ende auch fast perfekt: "Am Schluss wusste ich nicht, geht es ihm (Robert Enke, Anm. d. Red.) wieder besser oder nicht. Gerade, wenn jemand, dem es sehr schlecht ging, auf einmal sagt: 'Wow, ich zieh' mich heute alleine an, ich gehe raus und genieße die Sonne!' - Das können ebenfalls Warnzeichen sein, nach einer langen Depression. Da muss man genauer hinschauen, ob das so sein könnte, weil er die Entscheidung für sich gefällt hat, nicht mehr leben zu wollen und sich nun da wie befreit fühlt." Angehörige könnten nicht den Therapeuten ersetzen, warnt Teresa Enke: 'So traurig es ist, wenn jemand wirklich vorhat, sich umzubringen und den Suizid zu begehen, dann ist es schwer, denjenigen aufzuhalten. Aber es gibt diese vielen Stufen davor, die man in Begleitung mit einem Therapeuten gehen sollte. Ohne schaffen das Angehörige nicht. Da ist auch die Verantwortung zu groß".