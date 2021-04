Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie Der schwere Abschied - Trauer in Corona-Zeiten

In ganz Deutschland wird am 18. April an die Verstorbenen der Corona-Pandemie gedacht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt in Berlin zu einer zentralen Gedenkveranstaltung, zuvor findet ein ökumenischer Gottesdienst statt. Doch was kann ein solches Gedenken bewirken? Und was bedeutet der Gedenktag für jene, die Angehörige verloren haben und sich nicht mehr von ihnen verabschieden konnten? Blanka Weber mit einer sehr persönlichen Geschichte.