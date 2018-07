Die Diakonie Katastrophenhilfe hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Spenden eingenommen. Wie das evangelische Hilfswerk am Donnerstag mitteilte, lag das Aufkommen bei mehr als 27 Millionen Euro und damit 30 Prozent über den Einnahmen von 2016. Die meisten Spenden gab es demnach für die Nothilfe gegen die Hungerkrise in Ostafrika. Aktuell litten im Südsudan mehr als sieben Millionen Menschen an akuter Nahrungsmittelknappheit, eine Million mehr als im vergangenen Jahr.

Martin Kessler, der Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe Bildrechte: dpa

Insgesamt leistete die Diakonie Katastrophenhilfe in 42 Ländern, dafür wurden etwa 43 Millionen Euro bereitgestellt. Einsätze gab es etwa in Syrien. Der Leiter des evangelischen Hilfswerkes, Martin Keßler, empfahl der Bundesregierung in diesem Zusammenhang, auch die Bevölkerung in den von der Regierung kontrollierten Gebieten zuzulassen. Nach sieben Jahren Krieg seien die Menschen überall ausgezehrt. Bei seiner Reise in die Provinzen Homs und Hama im März 2017 habe er gesehen, dass die Menschen "in notdürftigsten Unterkünften", in Zelten und Ruinen lebten. Viele Syrer stürben nicht durch Bomben, sondern an einfachen Krankheiten.



Mittel des Auswärtigen Amtes könne das Hilfswerk derzeit nur für die extrem schwierige Arbeit in den Rebellengebieten beantragen. Die Hilfe der Vereinten Nationen komme oft zu spät, weil andere Geber ihren Verpflichtungen nicht nachkämen. "Wir würden diese Lücke gerne fülle", erklärte Keßler. Auch wenn mit einer Embargo-Politik politische Ziele verfolgt würde, müsse man irgendwann die Realität anerkennen.