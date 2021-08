Vier Dresdner Damen hatten dazu die Initiative ergriffen. Sie hatten sich an Pfarrer Fliedner in Kaiserswerth gewandt und ihn um Unterstützung gebeten, und letztlich kam er mit zwei Diakonissen und hat sie hier eingesetzt.

Pfarrer Theodor Fliedner hatte in Kaiserswerth bei Düsseldorf 1836 die erste evangelische Frauengemeinschaft gegründet. Überall in Deutschland entstanden damals Diakonissenhäuser. Heute gehören rund 70 Einrichtungen zum Kaiserswerther Verband, vier davon in Sachsen: in Leipzig, Borsdorf, Niesky und in Dresden.