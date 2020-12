"Wir sind nicht ausgeliefert"

Der Suizid des Vaters erschütterte Amelie Mahlstedt. Bildrechte: MDR/Farbfilmer Für Amelie Mahlstedt wurde das Schreiben zur neuen Kraftressource. Sie sagt, dabei könne sie ihre Gedanken ordnen und ihre eigene Rolle zu finden.



Beweis für ihren Lebensmut ist Pawel, ihr drittes Kind. Auch beruflich geht sie inzwischen neue Wege, sie wurde Autorin und Schreibtherapeutin. Sie meint:

Wir sind Schöpfer unseres Lebens. Wir sind nicht ausgeliefert. Retrospektiv kann ich die Geschichte so schreiben, wie ich sie brauche, wie sie mir Kraft gibt. Ich kann mich als Opfer sehen oder aber im Nachhinein feststellen, was ich in Krisenzeiten gelernt habe. Dadurch sehe ich die Überwindungsleistung und nicht nur das, was mir genommen wurde. Amelie Mahlstedt

Die eigene Geschichte so zu erzählen, dass sie zur Ermutigung wird. So ähnlich beschreibt auch der Neurologe und Psychiater Prof. Oliver Tüscher eine mögliche Strategie, wieder innere Kraft zu entwickeln. Im Rahmen einer Studie befragen er und sein Team regelmäßig 1.200 Menschen dazu, was sie stresst und wie es ihnen mental geht: "Uns interessieren dabei besonders die Fähigkeiten zur Selbstregulation und zur kognitiven Kontrolle, was bedeutet, die eigenen Gefühle steuern und seine Aufmerksamkeit gut lenken zu können." Eine Erkenntnis formuliert er so:

Resilienz ist nicht nur angeboren. Man kommt nicht auf die Welt und ist entweder resilient oder nicht, die gesamten Lernprozesse im Laufe des Lebens sind ein wichtiger Faktor in der Resilienzausbildung.

Doch bei Schicksalsschlägen braucht es andere Menschen, die Anteil nehmen, wie Carmen und Olaf Blochel betonen.

Intensiv-Krankenschwester Nora Deliga Bildrechte: MDR/Farbfilmer Die ersten, die ganz nah dran sind, wenn jemand viel Kraft braucht, oder unser Leben bedroht ist, sind Pfleger und Ärzte. Doch wenn sie nicht mit ihren Ressourcen haushalten, werden sie zu hilflosen Helfern. Doch das ist schwer angesichts der kaum lösbaren Aufgabe, in immer weniger Zeit immer mehr Patienten zu versorgen. Nora Deliga arbeitet seit drei Jahren auf der Intentivstation im Universitätsklinikum in Dresden. Die ihr anvertrauten Menschen will sie nicht nur versorgen. Die 35-Jähgrige will ihnen beistehen, auch auf ihrem letzten Weg. Das kostet sie viel Kraft, manchmal zu viel.

Professorin Renate Tewes ist Pflegewissenschaftlerin an der Evangelischen Hochschule Dresden, sie betont, wie wichtig es ist, all die Emotionen, die sich im Krankenhaus-Alltag aufstauen, verarbeiten zu können. Sie weiß, wovon sie spricht. Tewes hat als Krankenschwester in der Psychiatrie und in der Onkologie gearbeitet. Heute bildet sie in Dresden Pflegekräfte aus. 40.000, sagt sie, fehlen in Deutschland. Der Mangel verursacht noch mehr Stress, häufig verbunden mit Schlafstörungen, Depressionen, Burnout. Inzwischen coacht sie Pflegekräfte in Kursen, die innere Kraft zu stärken. Etwa mit einer Atem-Methode namens Heartmath, die helfen soll den Herzschlag zu regulieren und so die Kontrolle über die Emotionen zurückzugewinnen. Und das in einer Minute.