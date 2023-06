Geringe Wertschätzung, Privatisierung, Überstunden, Personalmangel, Schichtdienste, Rückenprobleme – Aussagen über den Pflegeberuf, die einen düsteren Zustand beschreiben. Und tatsächlich: Die Not ist groß. Das Pflegesystem, aber vor allem die Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, sind am Limit. Doch obwohl die Probleme auf der Hand liegen, entscheiden sich immer wieder junge Frauen und Männer für eine Ausbildung in einem Pflegeberuf.

Auch Annika (20), Lara (21), Celine (20), Belana (22), Neele (18) und Janis (20) machen in Magdeburg eine generalistische Pflegeausbildung. In dem Film erzählen sie von ihrer Motivation, von Verantwortung, Freundschaft, Erwachsen werden und den Umgang mit Ängsten und Druck. Nach und nach gewähren die Auszubildenden Einblicke in ihre Geschichten: Wie wehrt man sich gegen sexuelle Übergriff im Job? Was, wenn Heimbewohner und Heimbewohnerinnen sterben? Wie umgehen mit den hohen Erwartungen der Eltern? Und wie den Glauben an Gott bewahren, wenn man tagtäglich mit schweren Schicksalen konfrontiert wird?



"Die Pflegeklasse" erzählt von Hoffnung, Engagement, Leidenschaft und jungen Leuten die bereit sind, für Veränderungen zu kämpfen.