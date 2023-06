Was das große Coming Out in der ARD-Doku bewirkte Und sie bewegt sich doch?

Hauptinhalt

Mehr als 100 deutsche Katholikinnen und Katholiken haben sich in der ARD-Doku "Wie Gott und schuf" vor einem Jahr als nicht-heterosexuell geoutet. Bis dahin Grund genug für eine Kündigung durch kirchliche Arbeitgeber. Was danach passierte und was das Coming Out bewirkt hat, zeigt der zweite Teil der Doku von Katharina Kühn und Hajo Seppelt, die jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Genauso wie ein ausführliches Interview mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing. Eine erste Bilanz.