"O du fröhliche" gesungen von vielen tausend Stimmen: Seit bald 30 Jahren erklingt nun dieser mächtige Choral beim größten regelmäßigen Open-Air-Gottesdienst vor der wiederaufgebauten Dresdner Frauenkirche. 1993 war gerade der wie durch ein Wunder kaum zerstörte Altar unter dem Trümmerberg freigelegt worden, als sich am Tag vor Heiligabend rund 50.000 Menschen davor versammelten, um sich bei der ersten Weihnachtlichen Vesper auf das Fest – und ein großes Vorhaben – einzustimmen.

Zum Jubiläum sind wieder alle eingeladen, diesen festlichen Moment mitzuerleben: direkt vor der Dresdner Frauenkirche oder live im MDR. Auch in diesem Jahr wird die Weihnachtliche Vesper übertragen. So können alle teilhaben, die in Wiederaufbau und Vesper längst auch ein Symbol für die Weihnachtsbotschaft sehen. Die Predigt kommt von Sachsens evangelischem Landesbischof Tobias Bilz, eine weihnachtliche Ansprache hält Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Die musikalische Gesamtleitung liegt bei Ludwig Güttler, der auch einer der Mitinitiatoren der Weihnachtlichen Vesper war.