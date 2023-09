Zwischen Glaubensfreiheit und Extremismusverdacht: Moscheebau in Dresden

Glauben und glauben lassen? Wie in Dresden über einen Moscheebau gestritten wird

Hauptinhalt

Spätestens mit dem Zuzug tausender Muslime in den letzten Jahren gehört der Islam zum Leben in unserer Region dazu – doch ihr Glauben und ihre Moscheen sind noch immer kaum in der Öffentlichkeit sichtbar. In Dresden könnte sich das bald ändern, denn dort plant das Marwa Elsherbiny Zentrum den Bau eines größeren Gotteshauses in der Innenstadt. Dagegen gibt es Protest – nicht nur durch Rechtsextreme. Und der islamische Verein wird – wie auch manch Islam-Kritiker – vom Verfassungsschutz beobachtet. Wie also das Prinzip der Glaubensfreiheit mit dem Extremismusverdacht vereinen?