Julia Enxing, geboren 1983 im spanischen Zaragoza geboren, ist Professorin für Systematische Theologie am Institut für Katholische Theologie der Technischen Universität Dresden.



Zunächst studierte Enxing Veterinärmedizin, dann Theologie und Philosophie. Ihre beruflichen Stationen führten sie an die Universitäten Mainz, Münster, Bamberg, Osnabrück und St. Georgen in Frankfurt / Main sowie an die Katholische Akademie St. Jakobushaus in Goslar.



In ihre theologischen Reflexionen beschäftigt sie u.a. die Frage, wie heute von Gott gesprochen werden kann, was Christ-Sein in Kirche und Gesellschaft heißt und was es bedeutet, die Schöpfung zu bewahren.



Julia Enxing setzt sich für eine lebensnahe Theologie ein. Dabei ist ihr ein intensiver ökumenischer und internationaler Austausch besonders wichtig. Für sie ist Theologie ein partizipatives, inklusives, kritisches, lebensnahes, unabgeschlossenes und politisches Geschehen.



Als Theologin erhebt sie ihre Stimme gegen rassistische, antisemitische, speziesistische und andere Diskriminierungstendenzen.



Seit 2016 ist Julia Enxing Redaktionsmitglied beim theologischen Online-Feuilleton "feinschwarz.net". Besonders am Herzen liegt ihr das jüngst gegründete European Research Network "Transcending Species – Transforming Religion".