Kirchentag greift gemeinsames Abendmahl auf

Um Bewegung in die festgefahrene Abendmahlsdebatte zu bekommen, hatte ein hochrangig besetzter ökumenischer Arbeitskreis vor eineinhalb Jahren eine Art Kompromiss vorgeschlagen. Der katholische Stadtdekan von Frankfurt, Johannes zu Eltz, erklärt, was damit gemeint ist: "Also keine Synthese von Abendmahl und Eucharistie-Feier. Es bleibt bei konfessionell verantworteten Gottesdiensten in den üblichen Formen, die aber ökumenisch sensibel gefeiert werden."

Das heißt, dass Mitglieder der jeweils anderen Konfession als Gäste am Abendmahl beziehungsweise an der Kommunion teilnehmen können. Aber auch diesen Vorschlag hat der Vatikan abgelehnt. Der Ökumenische Kirchentag in Frankfurt greift die Idee dennoch auf. Die evangelischen und katholischen Gottesdienste am Samstagabend (15.05.2021) werden als Mahlfeiern gestaltet, bei denen auch Christen der jeweils anderen Konfession die Teilnahme frei steht. Bettina Limperg ist evangelische Präsidentin des Ökumenischen Kirchentags. Sie sagt:

Wir öffnen die Türen auch für die jeweils andere Konfession, und das ist ein schöner, ein großer Fortschritt. Bettina Limperg Evangelische Präsidentin des Ökumenischen Kirchentags

Konfessionsverbindende Ehen als Treiber der Ökumene?

Das vatikanische Nein zum gemeinsamen Abendmahl ist die eine Seite, die Praxis in Deutschland die andere. Dafür sorgen auch die Christen, die in einer konfessionsverbindenden Ehe leben, bei der also ein Partner evangelisch, der andere katholisch ist. Manche dieser Ehepaare gehen längst gemeinsam zum Abendmahl beziehungsweise zur Kommunion.