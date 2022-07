Die kleine Gemeinde Eichholz mit ihren 104 Einwohnern liegt bei Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, direkt am Biosphärenreservat Mittlere Elbe - und am Elberadweg. Im Ortskern befindet sich das Gasthaus "Zu Eichholz", welches seit nunmehr 150 Jahren und schon in fünfter Familiengeneration betrieben wird, zurzeit aber geschlossen ist. Auch die alte Schmiede inmitten des Dorfes gibt es seit 1856. Eichholz wurde erstmals 1173 urkundlich erwähnt. Aus dieser Zeit stammt auch die romanische Feldsteinkirche. St. Trinitatis ist einer der ältesten Dorfkirchen östlich der Elbe.



Nach sechs Jahren der Sanierung wurde St. Trinitatis im anhaltischen Eichholz bei Zerbst 2019 mit einem Gottesdienst wieder in Dienst genommen. Dabei wurde auch der neue Altar geweiht, der aus den über 800 Jahre alten Dachbalken der Feldsteinkirche besteht. Die von dem Bildhauer Till Hausmann geschaffenen so genannten Prinzipalstücke, Altar und Pult, verbinden historisches Eichenholz aus dem historischen Dachgebälk mit jüngerem. So verbindet sich das überlieferte Alte mit dem neu Geschaffenen in der Kirche. Neu errichtet wurde die Apsis, also der Abschluss des Chores, mit denbeiden raumhohen modernen Fenstern von Johannes Schreiter. Historisch sind hingegen das romanische Kirchenschiff und der mächtige Breitturm. Als Teil des Glaskunstprojektes "Lichtungen" der Evangelischen Landeskirche Anhalts soll die Kirche in Eichholz künftig beispielsweise auch Touristen auf dem Elberadweg zum Verweilen einladen.



Von der mittelalterlichen Ausstattung sind der gotische Taufstein und die Glocke aus dem 13. Jahrhundert erhalten.



Quelle: Gemeinde