Crystal Meth ist seit rund fünf Jahren auf steilem Vormarsch: Billig ist die Droge, einfach zu bekommen und in jeglicher Form zu konsumieren. Sie macht leistungsbereit und gefühlt omnipotent. So scheint Crystal Meth die perfekte Droge für unsere schnelllebige Zeit. Suchthelfer kämpfen mit den verheerenden Folgen. Etwa im Ökumenischen Hainich Klinikum in Mühlhausen-Pfafferode in Thüringen, wo im Januar 2005 eine Abteilung für Suchtmedizin eröffnet wurde. Waren vor elf Jahren noch zwei Drittel der Patienten dort von Opiaten wie Heroin abhängig, sind heute drei Viertel der Patienten crystal-meth-süchtig. Ihre Zahl stieg von 200 auf 600 pro Jahr.