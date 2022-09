11. September, 18.00 Uhr, Festsaal der Wartburg: Eröffnungsveranstaltung - Luthers Testament - Jazz, Tanz und Thesen

Musikalisch werden Luthers berühmteste Choräle in die Welt des Jazz übertragen. Mit dabei sind: Alexander Blume (Piano) Ralf-Uwe Beck (Wort) Sina Rien (Bass) Maximilian Blume (Drums, Gesang) Linda Ahlers (Gesang) Kiki Havemann (Tanz).



14. September, 19.00 Uhr, Stadtschloss: "Das denkende Herz", ein Musiktheater nach den bewegenden Tagebüchern der Etty Hillesum, Beitrag der ACHAVA-Festspiele.



15. September, 19.00 Uhr, Georgenkirche: h-Moll-Messe, Johann Sebastian Bach

Thüringer Bach Collegium und sein Vocalconsort

Musikalische Leitung: Gernot Süßmuth



16. September: An diesem Tag sind besonders Schüler auf den Eisenacher Marktplatz und die Plätze im Umkreis eingeladen. Mit dabei ist der Rapper CRZA ( vormals Doppel-U) mit einem eigens für den Anlass komponierten Rap. Ab 16 Uhr gibt es Poetry-Slam. Mit dabei: Bas Böttcher, Sebastian23 und Überraschungsgäste. Geplant sind Fassadenilluminationen rund um den Marktplatz und am Gebäude des Stadtschlosses, die sich mit der Kraft der Worte auseinandersetzen.



17. September: Stände, Kreativangebote, Aktionen, Open-Air auf dem Marktplatz statt. Mit dabei sind: Samuel Rösch und Dota Kehr mit Band.



18. September: Am Sonntag wird zu einem ökumenischen Gottesdienst mit Landesbischof Friedrich Kramer der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland auf dem Eisenacher Marktplatz eingeladen. Danach gibt es ein großes Markt-Picknick und im Anschluss ein Konzert mit Maybebop, einer der bekanntesten deutschsprachigen A-Cappella-Formationen. Am Nachmittag wird in der Eisenacher Georgenkirche das Oratorium „Messias“ von G. F. Haendel zu erleben sein. Ab ca. 18.00 Uhr kingt das Fest aus mit Gipsy-Music auf der großen Bühne mit dem Romano-Glaszo-Projekt der Achava-Festspiele.