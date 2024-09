Daten und Fakten Von den rund 15 Millionen in Deutschland lebenden Eltern minderjähriger Kinder erkranken jährlich rund 37.000 - davon 20.000 Mütter - neu an Krebs.



Während bei Müttern Brustkrebs als die mit Abstand häufigste Diagnose errechnet wurde und fast die Hälfte aller Krebserkrankungen in diesem Lebensabschnitt ausmacht, verteilen sich die Diagnosen bei Vätern auf verschiedenste Krebserkrankungen. Die häufigsten sind Lungen-, Darm-, Prostata- sowie Blut- beziehungsweise Lymphdrüsenkrebs mit einem Anteil von jeweils gut 10 Prozent.



Pro Jahr sind schätzungsweise rund 50.000 Kinder von einer neu festgestellten Krebserkrankung eines Elternteils betroffen.



Eine Krebserkrankung verändert das Familienleben jedoch in den allermeisten Fällen nicht nur im ersten Jahr der Erkrankung.



Legt man die 5-Jahres-Prävalenz von Krebserkrankungen zugrunde, leben in Deutschland etwa 117.000 Familien mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern, in denen mindestens ein Elternteil in den letzten fünf Jahren an Krebs erkrankt ist. Rund 152.000 oder gut ein Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland befinden sich aktuell in einer solchen Situation.



Quelle: Zentrum für Krebsregisterdaten