Schönes, schweres Erbe: Zwei Brüder, eine Entscheidung

Großschönau in Sachsen in der östlichen Oberlausitz, nahe der tschechischen Grenze. Dort liegt der Hof von Alexander und Stefan Knappe, den ihnen der Vater hinterlassen hat.

Bildrechte: Nah dran / MDR FERNSEHEN / 414films Mario Kahl war ein erfolgreicher Stunt- und Horseman. Gemeinsam mit seinem Bruder Holger gründete der studierte Pferdezüchter nach der Wende erst eine Reitschule und dann das Awego-Stuntteam. Er war gut gebucht auf der Felsenbühne Rathen genauso wie bei den Störtebeker-Festspielen auf der Insel Rügen. 1992 pachtete er mit seinem Bruder ein Stück Wiese am Fuß des Oybin und legte selbst eine Naturbühne an: für die "eigenen" Ritterspiele. Seine Reit- und Kampfkünste bescherten ihm Rollen in TV- und Kinoproduktionen, darunter im preisgekrönten Tarantino-Film "Inglourious Basterds". Die Pferde waren sein Leben, mit dem eigenen Hof erfüllte er sich einen Traum. Im März 2019 starb Mario Kahl mit nur 57 Jahren an Krebs.

Ich weiß noch, ganz am Anfang hat mich mein Vater, immer wenn er die Ställe gemacht hat, in den Futtertrog gesetzt zu den Pferden und da saß ich dann, bis er fertig war. Stefan Knappe

Bildrechte: Nah dran / MDR FERNSEHEN / 414films Sein Sohn Stefan ist da gerade 33 und selbstständiger Hufschmied, Alex erst 19 und gerade mit der Ausbildung fertig. Beide sind auf dem Hof und mit den Pferden groß geworden. Doch wie es weitergehen soll, wie sie ihren Lebensunterhalt damit verdienen sollen, wissen sie noch nicht. Erstmal heißt es, die Tiere versorgen, alles am Laufen halten. Fast zwei Jahre ringen sie um eine Entscheidung. Dann steht fest: Sie werden den Hof und den Betrieb mit allem, was dazugehört, übernehmen. Sie investieren das Erbe, um eine gemeinsame Firma zu gründen. Sie wissen, sie müssen schnell Geld verdienen. Die Brüder sind rund um die Uhr im Einsatz, um den Hof zu halten und Aufträge an Land zu ziehen, aber auch um zu trainieren und an die Erfolge des Vaters als Stunt- und Horseman anzuknüpfen.

Bildrechte: Nah dran / MDR FERNSEHEN / 414films Was sie trägt, ist ihre innige Verbindung. Als Alexander geboren wird, ist Stefan schon 14 Jahre alt und der Vater oft unterwegs; vier, fünf Monate im Jahr, den ganzen Sommer in Ralswiek auf Rügen bei den Störtebeker-Festspielen. So habe er wohl ein bisschen die Vaterrolle für den Jüngeren übernommen, sagt Stefan rückblickend.



Vor allem ihm fällt es nun schwer, sich für den väterlichen Hof von seinem Beruf zu trennen. Als Hufschmied ist er gefragt, hat sich über zehn Jahre eine sichere Existenz aufgebaut. Eigentlich wollte er den Betrieb sogar ausbauen und Mitarbeiter anstellen. All das lässt er nun hinter sich und scherzt, es sei möglicherweise sogar ungefährlicher, Stuntman statt Hufschmied zu sein:

Toitoitoi: Aber die meisten Verletzungen hatte ich bis jetzt beim Beschlagen als Hufschmied und nicht bei der Arbeit als Stuntman. Stefan Knappe