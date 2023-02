Der Tenor: "Ein Stück weit Hilfslosigkeit. Was können wir machen? Waffenlieferung hilft eigentlich nicht, aber keine Waffenlieferung hilft erst auch mal nicht. Was für uns als Kirche wichtig ist: Was dient dem Frieden und wie kommen wir da hin?" Sagt Stefan Maaß als Friedensbeauftragter der badischen Landeskirche. Sein Kollege aus der pfälzischen Kirche, Gregor Rehm, fasst die Stimmungslage in den Gemeinden so zusammen: "Es gibt alle Positionen, es ist ein Spiegel der Gesellschaft. Es gibt Menschen, die sich klar gegen Waffenlieferungen positionieren, ebenso andere, die sich klar dafür positionieren."