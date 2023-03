Bevor die Männer im Untergrund so richtig loslegen, steht als erstes ein Sicherheitscheck ganz oben auf der Prioritätenliste. Bei jedem Einsatz muss ständig die Atemluft im Kanal gemessen werden. Alle paar Minuten piept das Messgerät, um zu signalisieren: "Ich passe noch auf." Nur wenn es durchgängig piepst und hektisch rot blinkt, müssen die Männer raus aus dem Kanal. Dann ist entweder zu wenig Sauerstoff in der Luft, dafür zu viel gefährliches Kohlenstoffmonoxid oder Schwefelwasserstoff. Weil der zwei Meter breite und zwei Meter hohe Schwemmbachkanal nur Regenwasser führt, ist die Wahrscheinlichkeit für giftige Gase geringer, trotzdem geht es nicht ohne Gaswarngerät: Je nach Konzentration eines Gases, kann schon ein einziger Atemzug zur Bewusstlosigkeit führen.

Brüchige Halbschalen können das ganze Kanalsystem verstopfen. 50 Jahre waren sie im Einsatz, jetzt werden sie ausgetauscht. Bildrechte: MDR/Max Koterba

50 Jahre lang haben die Halbschalen Regen und alles Mögliche, was so auf der Straße landet und vom Regen in den Abfluss gespült wird, weitergeleitet. Verlorene Handys oder Schlüssel beispielsweise. Steine, Splitt und Kies haben ihre Spuren hinterlassen: Der stetige Fluss von Wasser versetzt mit kleinerem Unrat hat das alte Material aus Steinzeug immer weiter abgenutzt. Bevor die alten Halbschalen von sich aus zerbröseln und im Zweifel das System verstopfen, müssen sie raus.



Ansonsten würde innerhalb von zwei Jahren der ganze Kanal unterspült und schlimmstenfalls die darüber verlaufende Straße samt den Straßenbahngleisen mit ihm einstürzen.