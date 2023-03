Christlich-Jüdischer Dialog Erfurt: Woche der Brüderlichkeit 2023 mit Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille eröffnet

Am Sonntag ist die bundesweite Woche der Brüderlichkeit der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit mit einer zentralen Feier im Theater Erfurt eröffnet worden. 2023 steht der Christlich-Jüdische Dialog unter dem Motto: "Öffnet Tore der Gerechtigkeit - Freiheit Macht Verantwortung". Zum Auftakt wurde die Buber-Rosenzweig-Medaille an die Stiftung Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum verliehen. Der MDR übertrug im Livestream, das Video können Sie in Kürze on demand abrufen.