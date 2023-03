Woche der Brüderlichkeit Neustart für Christlich-Jüdischen Dialog in Erfurt: Kultur schafft Begegnung

"Alles wirkliche Leben ist Begegnung." Dieser Satz stammt von Martin Buber, der als jüdischer Religionsphilosoph für den Dialog warb. Sein Plädoyer gilt bis heute – gerade für christlich-jüdische Begegnungen. Darauf zielt auch die bundesweite Woche der Brüderlichkeit, die am 5. März 2023 in Erfurt eröffnet wird. Getragen wird sie von rund 80 lokalen und regionalen Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, In Thüringen wurde die Gesellschaft vor einem Jahr neu gegründet.