Die Aprilsonne scheint, doch noch liegt Schnee auf dem Weg über dem Kamm des Erzgebirges. Eine kleine Kapelle, wie man sie eher in Bayern vermuten würde, liegt am Wegesrand.

Die Geschichte dieser Kapelle ist Gottfried Bergmanns Geschichte. Sie erzählt von seiner Rettung. Es begann mit starken Schmerzen in seinem Bein, dann folgte eine niederschmetternde Diagnose.

'Herr Bergmann, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann müssen sie damit rechnen, dass sie Ihr Bein verlieren.' Das war natürlich ein ganz schöner Schock für mich gewesen, auch für meine Familie.

Es hört sich an wie eine Geschichte aus dem Mittelalter, als Dankeskapellen nichts Ungewöhnliches waren. Doch diese handelt hier und jetzt. 15 Operationen und viele Monate später hat Gottfried Bergmann Gewissheit, dass er sein Bein behält. Er kann wieder Rad fahren, Sport treiben und in seiner Firma arbeiten. So viel, dass es elf Jahre dauert, bis er sein Versprechen einlöst.