Porträt Annett Mutke: Erste katholische Militärseelsorgerin Ostdeutschlands kommt aus Dresden

Hauptinhalt

Dass Frauen schon längst in zahlreichen ehemaligen Männerberufen beschäftigt sind, sollte eigentlich kein Thema mehr sein. Im Bereich der Militärseelsorge sind sie noch immer eine Seltenheit. Am 16. Mai wird in Dresden Annett Mutke als erste katholische Militärseelsorgerin Ostdeutschlands offiziell in ihr Amt eingeführt. Was motiviert sie und was sind ihre Aufgaben?