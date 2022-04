Die rechtsextreme Partei Freie Sachsen wurde im Februar 2021 in Schwarzenberg gegründet – ihr Vorsitzender Martin Kohlmann zog schon damals mit biblischen Bildern gegen die Corona-Politik: "Der Teufel verspricht und verspricht und hält es nie ein. Er lügt. Und so lügen die, die er als seine Vertreter in dieser Welt an die Machthebel gesetzt hat", ließ er sich vernehmen. Martin Kohlmann bezeichnet sich selbst als Protestanten. Konservative Christen sind auch unter seinen Anhängern.