ARD-Doku jetzt in der Mediathek ansehen Mehr als Milch und Fleisch: Wie Conny Böttger im Erzgebirge Kühe rettet

Hauptinhalt

Tieren in Not zu helfen, ist für hunderttausende Menschen in Deutschland eine Herzensangelegenheit. Sie adoptieren Hunde aus Rumänien, füttern wilde Katzen, kümmern sich um Igel oder spenden an Tierheime. Conny Böttgers Tierliebe hat eine andere Dimension: Seit acht Jahren rettet die 48Jährige im Erzgebirge Kühe vor dem Schlachter. Gemeinsam mit ihrem Verein "Tierparadies Muhrielle" e.V., Tierpatinnen und Tierpaten. Mehr als 40 Kühe, Bullen und Kälbchen fanden so auf dem Gut Börnchen bei Glashütte tatsächlich ein ganz neues Leben.