Das Internet-Video zeigt eine junge Frau. Sie schwärmt von ihren ersten Erfahrungen mit einer selbsternannten Göttin: "Die Verbindung mit meiner galaktischen Familie war ein großes Ankommen, ein großer Wasserfall der Liebe. Liebe, nach der ich mein ganzes Leben lang gesucht habe. Als ich mich jetzt in der Meditation mit meinen galaktischen Eltern verbinden konnte, hat mich das mit so viel Liebe überspült, dass ich endlich weiß, was mir fehlte."

Solche Video-Schnipsel sind in Tschechien gerade ungeheuer populär: Eine private Initiative sammelt sie und stellt Esoterik-Gurus und ihre Werbefilme wie diesen hier auf sozialen Netzwerken bewusst nebeneinander – um sich über sie lustig zu machen, aber vor allem, um vor dubiosen Geschäftemachern zu warnen. Profit ziehen aus menschlicher Verletzlichkeit – so nennen die Initiatoren deren Geschäftsmodell. "Lovci Klamu" – frei übersetzt "Jäger der Täuschungen" – heißt die Gruppe, Ivana ist ihre Sprecherin, sie sagt: "Am Anfang hatte ich nicht den Eindruck, dass wir damit viel bewegen. Wir haben einfach diese Blase im Internet entdeckt, die uns bis dahin ganz unbekannt war. Die Esoterik-Welt ist so schillernd – wir glauben immer, dass uns nichts mehr überraschen kann, aber dann finden wir doch wieder etwas Neues."

Das erzählt Ivana in einem der wenigen Interviews, die die "Jäger der Täuschungen" dem tschechischen Rundfunk gegeben haben. Die Gruppe agiert aus der Anonymität heraus, denn es ist eine mächtige Branche, mit der sie sich anlegen. Einer, der sich nicht vor der Öffentlichkeit scheut, ist Zdenek Nespor. Er ist ein profilierter Kenner der Esoterik-Szene in Tschechien und Professor an der renommierten Karls-Universität in Prag.



In Sachen Esoterik sei Tschechien weltweit führend, erklärt der Religionssoziologe. Einen Grund dafür sieht er in den geringen Mitgliedszahlen der Kirchen, den niedrigsten in der ganzen Europäischen Union: "Das Feld, das die Kirchen in anderen Gesellschaften schon sehr lange oder noch besetzen, liegt bei uns brach. Deshalb bieten sich hier üppige Gelegenheiten für die verschiedensten privaten und unternehmerischen 'Anbieter von Heiligtümern', wie ich sie nenne."