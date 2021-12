Der langjährige Jugendwart der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, Kurt Ströer, soll in den 1960er und 1970er Jahren junge Menschen sexuell und auch geistlich missbraucht haben. Wie die sächische Landeskirche am Mittwoch in Dresden mitteilte, berichteten vier Betroffene von wiederholten Übergriffen in ihrer Jugendzeit. Demnach nutzte Ströer seelsorgerliche Situationen gezielt aus.