Von Mittwoch (07.06.) an werden etwa 100.000 Besucher in der mittelfränkischen Stadt zum 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag erwartet. Das größte christliche Laientreffen in Deutschland, das bis Sonntag dauert, findet in diesem Jahr unter der Losung "Jetzt ist die Zeit“ statt. Präsident des Kirchentags ist der ehemalige Bundesminister Thomas de Maizière aus Dresden.