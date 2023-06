Evangelischer Kirchentag in Nürnberg | 07.06. – 11.06.2023 Kirchentag diskutiert über Klimakrise und Friedensethik

Hauptinhalt

Mit Veranstaltungen zur Klimakrise und zur Friedensethik setzt der Deutsche Evangelische Kirchentag am Freitag (09.06.) in Nürnberg sein Programm fort. Prominente Gäste auf den Podien sind u.a. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und Friedensbeauftragter des Rates der EKD Friedrich Kramer.