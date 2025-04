Tobias Bilz wird einen Gottesdienst, eine Bibelarbeit, ein Podium und einen Abendsegen mitgestalten. Das Podium steht unter dem Titel "Mit Gott gegen die Demokratie - Was das Beispiel USA uns in Deutschland lehrt" (03.05.).

Den Abendsegen auf der Bühne am Opernplatz in Hannover spendet Bilz mit der Berliner Influencerin Lilly Blaudszun (03.05.).

Auf dem Programm des 39. Deutschen Evangelischen Kirchentages stehen rund 1.500 Veranstaltungen an mehr als 60 Orten in Hannover. Daran mitwirken werden auch auch Mitglieder aus Chören und Posaunenchören Mitteldeutschlands.

Auch in der DDR gab es Evangelische Kirchentage: 1962 wurden die ersten regionalen Kirchentage in Schwerin und in Stralsund abgehalten. Der einzige gesamtdeutsche Evangelische Kirchentag in DDR-Zeiten fand 1954 in Leipzig statt.