Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Sebastian Kahnert

Reaktionen auf den Tod von Papst Franziskus Sachsens Landesbischof Bilz dankbar für das Wirken von Papst Franziskus

22. April 2025, 10:30 Uhr

Landesbischof Tobias Bilz hat den verstorbenen Franziskus als bescheidenen Papst und Brückenbauer für die Ökumene gewürdigt. Der Bischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens erinnerte am Montag (21.04.) in Dresden daran, dass das Kirchenoberhaupt selbst in Bescheidenheit lebte und stattdessen die Menschen in den Mittelpunkt seines Dienstes gestellt habe.