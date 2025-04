Bischof Wolfgang Ipolt lädt am Freitag, 25. April um 18:00 Uhr zu einem Pontifikalamt in die Kathedrale St. Jakobus von Görlitz ein. In der Heiligen Messe soll in besonderer Weise des Verstorbenen gedacht und für ihn und seine Anliegen gebetet werden.

Papst Franziskus wird am Samstag beigesetzt. Das haben die in Rom anwesenden Kardinäle am Dienstag in ihrer ersten Versammlung nach dem Tod des Papstes beschlossen. Franziskus war am Morgen des Ostermontags im Alter von 88 Jahren in seiner Wohnung im vatikanischen Gästehaus Santa Marta gestorben. Die Trauerfeier auf dem Petersplatz ist für 10:00 Uhr am Samstag geplant.