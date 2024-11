Fast jedes Bistum in Deutschland verfügt über Anlaufstellen für Menschen, die in diesem Kontext Ansprechpartner suchen. Sie können sich an die "Beratungsstellen für Religions- und Weltanschauungsfragen" wenden.

"Es wenden sich natürlich ab und an Menschen mit solchen Anliegen an uns, denen wir dann mit seelsorgerischen Gesprächen zu helfen versuchen. Oder wir verweisen sie weiter an Fachmediziner oder Psychologen", so Manfred Nielen, Pressesprecher des Erzbistums Hamburg gegenüber der DPA.

Das bedeutet jedoch nicht, dass es in Deutschland keine Exorzismen gibt. "Die Exorzisten wirken im Verborgenen, aber wirksam und befreiend. Solche Priester müssen sich durch Frömmigkeit, Wissen, Klugheit und untadeligen Lebenswandel auszeichnen, das schreibt das Kirchenrecht vor", so Pater Helmut Moll gegenüber "katholisch.de"

Bildrechte: IMAGO/Funke Foto Services

Der Fall der "Austreibung" an der 23 Jahre alten Studentin Anneliese Michel aus Klingenberg in Bayern hat im katholischen Deutschland ein Trauma ausgelöst und wirkt bis heute nach. Sie war 1976 nach einem Exorzismus in ihrem Elternhaus gestorben. Die Eltern und die beteiligten Priester wurden wegen unterlassender Hilfeleistung zu Bewährungsstrafen verurteilt. Spätere medizinische Gutachten kamen zu dem Schluss, dass Anneliese Michel nicht nur an Epilepsie, sondern auch an einer schweren psychogenen Psychose litt.

Ihr Fall sorgte damals für Schlagzeilen. Die katholischen Bischöfe in Deutschland einigten sich darauf, dass von da an der Ritus eines Exorzismus verpflichend medizinisch betreut und begleitet werden muss.

Exorzismen gibt es nicht nur in der römisch-katholischen Kirche. In freien christlichen Gemeinschaften werden vermeintlich Besessene von Dämonen, Geistern oder gar vom Teufel befreit. Einheitliche Kriterien für den Exorzismus wie in der katholischen Kirche gibt es dort nicht.