Ein Parkplatz im Leipziger Kolonnadenviertel, eingeklemmt zwischen Bürogebäuden und einem Supermarkt: Rund 60 Menschen haben sich vor einem Tor versammelt und singen auf Hebräisch einen Psalm, der die Einheit unter Brüdern beschwört. Der Flashmob ist Teil des Gedenkens an die Ez-Chaim-Synagoge, die einst hier stand, bevor sie von den Nationalsozialisten dem Erdboden gleichgemacht wurde.

Es gehe weniger darum an die Verbrechen der Nazizeit zu erinnern, sagt der Vorsitzende der Leipziger Notenspur, Werner Schneider, der auch die Gedenkwoche organisiert. Sondern vielmehr darum zu zeigen, "was an den großen Leipziger Synagogen für Musik gemacht wurde. Das gehört ganz klar zur Musikstadt Leipzig, wie auch Nikolaikirche und Thomaskirche. Im Stadtgedächtnis ist das aber überhaupt nicht mehr präsent, weil es in der nationalsozialistischen Zeit vernichtet wurde. Deshalb ist es unser Anliegen, das wieder ins Gedächtnis zurückzuholen und als einen Teil der Musikstadt darzustellen."

Umfangreiches Programm zur Gedenkwoche

Die Gedenkwoche dauert bis zum 10. September, dem 100. Jahrestag der Weihe, und bietet ein breit gefächertes Programm. Es gibt Vorträge zur Architektur sächsischer Synagogen und zu jüdischem Leben in der DDR, Videoinstallationen und von Schülern erstellte Audiobeiträge zu Orten jüdischen Lebens in Leipzig, ein Bürgerbegegnungsfest und viel Musik, unter anderem mit dem Leipziger Synagogal-Chor und der Cellistin Ayala Sivan Levi.

Weil es das schöne Leben, dass es hier gab, wiedererweckt und die Menschen, die kleinen Geschichten in den Mittelpunkt stellt. Ayala Sivan Levi

Dass bei einer Gedenkveranstaltung jüdisches Leben und jüdische Kultur im Mittelpunkt stehen und nicht nur Tod und Verfolgung, kommt auch bei der jüdischen Gemeinde in Leipzig gut an, sagt deren Vorsitzender Küf Kaufmann:

Wenn ein Stück jüdische Tradition, ein Stück jüdische Kultur wiederbelebt wird, auch in unsere Köpfe und in unsere Seelen zurückkehrt, ist das sehr wertvoll. Küf Kaufmann

Leipzig war nicht lange sicherer Ort

Vor 100 Jahren lebten rund 14.000 Jüdinnen und Juden in der Messestadt, viele von ihnen waren Flüchtlinge, die sich vor den Pogromen in Osteuropa in Sicherheit gebracht hatten. Damit sie den Gottesdienst nach ihren orthodoxen Traditionen feiern konnten, wurde die Ez-Chaim-Synagoge gebaut.

Doch Leipzig war nicht lange ein sicherer Ort: Bereits im Oktober 1938 wurden die meisten jüdischen Flüchtlinge, die keine deutschen Staatsbürger waren, in der sogenannten Polenaktion deportiert und in der Folge ermordet. Die Synagoge wurde während der Novemberpogrome desselben Jahres zerstört. Damit verschwand ein großer Teil des jüdischen Lebens der Messestadt nahezu spurlos.