Allein schläft man gut, aber in einem gemeinsamen Bett schläft man besser. Das ist die Idee des sogenannten Familienbettes, also einem Bett, das sich Eltern und Kinder teilen. Dafür entscheiden sich immer mehr Familien. Im Jahr 2018 waren es etwa 38 Prozent und damit dreimal so viele wie noch zehn Jahre zuvor.

Sicherheitsbedürfnis von Kindern stillen

In Skandinavien schläft sogar die Hälfte der Kinder unter sieben Jahre in der Regel im Elternbett. Nach Ansicht von Familienberaterin Stefanie von Brück hat das Vorteile. In einem Familienbett könnten evolutionäre Sicherheitsmechanismen von Kindern gut erfüllt werden: "Im gemeinsamen Bett können die Kinder nachts Körperkontakt tanken und fühlen sich geborgen, bis sie bereit sind, das Bett von alleine zu verlassen."