Fasten heißt: beschließen, sich entschließen, entscheiden. Und dazu möchten wir einladen – zu 40 Tagen, einer Zeit des Perspektivwechsels, in der die Menschen auf ihr Leben schauen und darüber nachdenken können, was sie eventuell in ihrem Alltag ändern, revidieren, verbessern möchten.

Alljährlich – immer zur Fastenzeit – lassen sich mittlerweile mehr als drei Millionen Menschen von der Fastenaktion der evangelischen Kirche aus dem Trott bringen. Bei " 7 Wochen Ohne" verzichten sie nicht nur auf Schokolade oder Nikotin, sondern folgen der Einladung zum Fasten im Kopf: Sieben Wochen lang die Routine des Alltags hinterfragen und entdecken, worauf es im Leben ankommen könnte. Denn angesichts des Klimawandels und der politischen Weltlage kann man schon mal allen Optimismus verlieren. Doch die Fastenaktion 2020 richtet sich genau dagegen: Sie will selbst in dunklen Stunden Zuversicht verbreiten – in der Fastenzeit 2020 und darüber hinaus.

In den 1980er-Jahren entschlossen sich einige evangelische Theologen und Journalisten, in der Passionszeit zu fasten und machten das in einer Kirchenzeitung publik. Für evangelische Christen ungewöhnlich. Denn während für Katholiken die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern offiziell eine Zeit der Buße und des Verzichts ist, war dies bei vielen Protestanten nicht der Fall. Aus der ersten spontanen Aktion entwickelte sich in drei Jahrzehnten eine Massenbewegung. Freiwillig Verzicht üben, passte mehr und mehr in das Lebensgefühl der Zeit. In Gemeinschaft mit Gleichgesinnten und eingebettet in den Rhythmus des Kirchenjahres, wurde das Fasten für viele mehr als eine banale Frühjahrsdiät.