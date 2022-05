In den vergangenen zwei Jahren sei dieses Miteinander auf eine harte Probe gestellt worden, so Steinmeier weiter. Der Bundespräsident dankte den Muslimen für das Mittragen der "strengen Regeln", die nötig gewesen seien, um die Corona-Pandemie "einigermaßen unter Kontrolle zu bekommen". Sie sei noch nicht überwunden, aber ich freue mich sehr, dass Sie in diesem Jahr mit mehr Familienmitgliedern, Freunden und Nachbarn feiern können".

Zudem dankte Steinmeier den muslimischen Gemeinden, Wohlfahrtsorganisationen und Verbänden für die Unterstützung von Geflüchteten aus der Ukraine. "Sie leisten Enormes", so der Bundespräsident. Auch zu festlichen Anlässen sei derzeit vielen Menschen das Herz schwer: "Der brutale, völkerrechtswidrige Angriffskrieg mitten in Europa erschüttert und bedrückt uns alle." Er wünsche den Feiernden, dass der Glaube "in dieser dunklen Zeit Trost und Kraft" spenden möge.

In Deutschland leben mehr als fünf Millionen Musliminnen und Muslime. Fastende verzichten während des Ramadan von der Morgen- bis zur Abenddämmerung auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex. In diesem Jahr dauerte der Ramadan vom 2. April bis zum Abend des 1. Mai. Der islamische Fastenmonat endet mit dem Fest des Fastenbrechens, arabisch Eid al-Fitr. Bekannt ist es auch als Zuckerfest, da Kinder mit Süßigkeiten beschenkt werden. Drei Tage lang wird gemeinsam gegessen und gebetet. Traditioneller Beginn des Fastenbrechen-Festes ist das morgendliche Festgebet. Spätestens am Morgen des ersten Feiertages entrichten alle Gläubigen eine Spende für die Bedürftigen in der Gemeinde. In islamischen Ländern ruht während des Fastenbrechen-Festes das öffentliche Leben. In Deutschland haben Muslime in einzelnen Bundesländern die Möglichkeit, sich für den Haupttag des Festes freizunehmen.