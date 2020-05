Ende des Ramadan | 24.05. -26.05.2020 Das Fastenbrechen in Zeiten von Corona

Hauptinhalt

Die Muslime in Deutschland müssen sich darauf einrichten, dass sie in diesem Jahr das Fastenbrechen am Ende des Fastenmonats Ramadan nicht wie gewohnt feiern können. Die wegen der Corona-Pandemie geltenden Kontaktbeschränkungen verhindern, dass das am Sonntag beginnende dreitägige Fest als großes Familienereignis gefeiert werden kann.