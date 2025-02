Die EKD-Ratsvorsitzendee Bischöfin Fehrs erinnerte daran, dass der Beginn des Ramadans in diesem Jahr nahezu mit der christlichen Fastenzeit zusammenfällt. Die Fastenzeit durchbreche die tägliche Routine und lenke die Aufmerksamkeit auf das, was Menschen ebenso nötig haben wie Essen und Trinken. "Dazu gehören Familie, Freunde und Nachbarn, aber auch die Beheimatung in einer religiösen Gemeinschaft sowie eine lebendige, alltagsbewährte Beziehung zu Gott", so die Ratsvorsitzende. "Wir wissen, wie wichtig solche Zeiten sind, in denen wir intensiver als sonst über unsere eigenen Bedürfnisse und unser Verhalten nachdenken, aber auch die Not anderer verstärkt in den Blick nehmen und nicht zuletzt versuchen, die gesellschaftliche und politische Situation in unserem Land mit den Augen Gottes zu betrachten."