Am Aschermittwoch, dem 14. Februar, beginnt die Fastenzeit. Die evangelische Kirche stellt sie in diesem Jahr unter das Motto "Zeig dich! Sieben Wochen ohne Kneifen!" Es ist ein Aufruf zum aufrechten Gang. Wer sich immer nur versteckt und den Mund hält, macht es sich selbst und anderen schwer. Zu zeigen, wofür man steht, was man denkt, glaubt und hofft, das fällt nicht immer leicht. Denn offen seine Meinung auszusprechen, kann schon mal eine Debatte heraufbeschwören. Und die kann lästig sein, "aber ohne Rede und Gegenrede kommt eine Gesellschaft nicht weiter", sagt Arnd Brummer, Herausgeber des evangelischen Magazins Chrismon und Geschäftsführer der Aktion "7 Wochen ohne".

"Zeig dich! - Sieben Wochen ohne Kneifen" meint, dass wir nur dann eine Gemeinschaft sind, wenn wir im Guten wie in der Auseinandersetzung uns als Person und als Persönlichkeit zeigen und uns nicht in der Anonymität oder hinter anonymen Blogs oder so verstecken. Arnd Brummer

Das Motto der diesjährigen Fastenaktion: "Zeig dich!" Seit über 30 Jahren lädt die Evangelische Kirche mit der Aktion "7 Wochen ohne" dazu ein, die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag bewusst zu gestalten, alte Gewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen, den Alltag zu hinterfragen. Kirchengemeinden und Einrichtungen der EKM laden in dieser Zeit zu Andachten und Gottesdiensten, aber auch Fastenkursen ein.

Auch die katholischen Kirche ruft wieder zu einer Fastenaktion, die traditionell vom Entwicklungshilfswerk Misereor initiiert wird. Sie steht unter dem Motto "Heute schon die Welt verändert?" und blickt auf zwei Projekte in Indien.



Nicht nur für Christen, viele Menschen nutzen heute die Fastenzeit, um bewusst auf bestimmte Dinge zu verzichteten, zum Beispiel auf Alkohol, Zigaretten, Fleisch, Süßigkeiten, Autofahren oder eingeschliffene Gewohnheiten. Und tatsächlich richtet sich die Fastenaktion nicht nur an Christen, sondern an die Gesellschaft, die Gemeinschaft.

Eigentlich ist die Fastenzeit ein katholischer Brauch, um sich in 40 Tagen - beginnend vom Aschermittwoch - auf das Osterfest vorzubereiten. Heute fasten auch Protestantenn. Angefangen hatte alles in den 1980er-Jahren: Einige Theologen und Journalisten entschlossen sich, in der Passionszeit zu fasten und machten das in einer Kirchenzeitung publik. Für evangelische Christen ungewöhnlich. Denn während für Katholiken die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern offiziell eine Zeit der Buße und des Verzichts ist, war bei Protestanten dieser Brauch lange verpönt. Das hat sich gründlich geändert. Aus der ersten spontanen Aktion entwickelte sich in drei Jahrzehnten eine Bewegung. Freiwillig Verzicht üben, passt mehr und mehr in das Lebensgefühl der Zeit.

Seit Ende des 11. Jahrhunderts gibt es die Tradition, sich am Aschermittwoch in Gottesdiensten ein Aschenkreuz auf die Stirn zeichnen zu lassen. Die aus gesegneten Palmzweigen gewonnene Asche gilt als Symbol der Trauer und Buße für begangene Sünden, steht aber auch für die Erinnerung an das Leiden und Sterben Jesu Christi sowie für die Hoffnung auf Auferstehung.