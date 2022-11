Feature Einhundertzweiundneunzig Tage

Zu Hause angekommen, setzt sich der Vater neben seine Frau auf das Krankenbett, nimmt ihre Hand und erzählt ihr von der Diagnose, die ihm die Ärzte gestellt haben. Und obwohl es eine niederschmetternde Diagnose ist, scheint sie beruhigt. So zärtlich wie in diesem Moment hat der Autor seine Eltern nie vorher, nie nachher miteinander gesehen.

Der Tumor in der rechten Hälfte der Lunge seines Vaters ist bösartig und nicht operabel. Buchstäblich am Sterbebett der Mutter erfährt Lorenz Hoffmann, dass auch sein Vater nur noch kurze Zeit zu leben haben wird. 192 Tage bleiben vom Tod der Mutter bis zum Tod des Vaters. Beide sterben an Krebs, beide zu Hause in der eigenen Wohnung. Und beide begleitet ihr Sohn in ihren letzten Lebenstagen.