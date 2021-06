Verbunden im Netz

Ursprünglich sollte das Jubiläum als Open-Air-Fest mit Gläubigen aus allen Teilen des Bistums auf den Elbwiesen gefeiert werden. Coronabedingt kann das nicht stattfinden. Stattdessen gibt es nun einen Festgottesdienst in der Dresdner Hofkirche, der die Gläubigen virtuell vereint. Auf großen Bildschirmen sollen die Kirchengemeinden aus Sachsen und Ostthüringen in der Kathedrale zusammengeschaltet werden, so dass sich die Gläubigen untereinander sehen können.

Bischof Georg Bätzing hält die Predigt

Bischof Georg Bätzing Bildrechte: dpa Gefeiert wird der Gottesdienst in der Kathedrale St.Trinitatis, bekannt als Dresdner Hofkirche, also "dezentral und digital", wie Bischof heinrich Timmerevers vom Bistum Dresden-Meißen formulierte. Er hält die Predigt gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von den Dresdner Kapellknaben, Mädchen des Bistumkinderchors, dem Quartett des Chores am Sorbischen Gymnasium, der Band Grooveb und einem Bläserquartett. An der Silbermann-Orgel wirkt Domorganist Thomas Lennartz mit.

Wechselvolle Bistums-Geschichte

Urkunde zur Wiedererrichtung des Bistums Dresden-Meißen vor 100 Jahren Bildrechte: Bistum Dresden-Meißen Das alte Bistum Meißen wurde 968 gegründet und im Zuge der Reformation aufgelöst. Im 18. Jahrhundert erhielt die katholische Kirche in Sachsen wieder Auftrieb, nachdem Kurfürst August der Starke 1697 zum Katholizismus konvertierte, um die polnische Königskrone zu erlangen. Sein Sohn August III. ließ die katholische Dresdner Hofkirche errichten, die heute die Kathedrale des Bistums ist. 1921 erhob Papst Benedikt XV. die damalige Apostolische Präfektur Meißen zum neuen Bistum Meißen mit Bischofssitz in Bautzen. 1979 wurde der Name des Bistums in Dresden-Meißen geändert, der damalige Bischof Gerhard Schaffran verlegte den Bischofssitz 1980 nach Dresden. Dort fand 1987 das einzige DDR-weite Katholikentreffen mit mehr als 100.000 Teilnehmern statt.