Sachsens evangelischer Landesbischof Tobias Bilz hat zur Unterstützung der Menschen in den überschwemmten Regionen aufgerufen. "Wir haben 2002 und 2013 die unglaubliche Hilfs- und Spendenbereitschaft von Menschen aus ganz Deutschland selbst erfahren dürfen", erklärte Bilz letzte Woche in Dresden. Nun gebe es die Möglichkeit, "diese gute Erfahrung des Getragenseins auch an andere weiterzugeben".

Landesbischof Bilz Bildrechte: MDR/K. König "Deshalb bitte ich alle Christen in Sachsen: Wo auch immer Sie vielleicht private Kontakte haben – nutzen Sie diese und fragen Sie, welche Menschen oder Einrichtungen Hilfe benötigen. Jeder Brief, jede Nachfrage, jede kleine Spende hilft in einer solchen Notlage", so der Landesbischof.

Diakonie Sachsen bittet um Spenden

Die Diakonie Sachsen ruft zu Spenden für die Menschen in den Hochwassergebieten in Deutschland auf. "Wir wissen in Sachsen gut, wie zerstörerisch solche Überschwemmungen sind und wie wichtig Hilfe von außen ist", erklärte Sachsens Diakonie-Chef Dietrich Bauer.

Die Bewohnerinnen und Bewohner in den Flutgebieten benötigten jetzt "allen Beistand und ich bitte dringend darum, sie mit Spenden zu unterstützen", sagte Bauer.

Die Diakonie Sachsen unterstützt den Spendenaufruf "Sachsen hilft". Dafür wurde von der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrt und vom Freistaat Sachsen ein Spendenkonto für die Betroffenen des Hochwassers eingerichtet.

Bischof Heinrich Timmerevers: "Etwas zurückgeben"

Bischof Heinrich Timmerevers Bildrechte: imago images / epd Auch die katholische Kirche ruft zur Solidarität auf. Bischof Heinrich Timmerevers, von der Diözese Dresden-Meißen bittet um Gebet und Spenden für die Betroffenen: "Die Berichte aus den Katastrophenregionen haben in unserer Region und bei mir persönlich große Betroffenheit ausgelöst. Vielen Menschen unseres Bistums gehen besonders angesichts der eigenen Hochwasser-Erfahrungen von 2002 und 2013 diese Bilder durch Mark und Bein."