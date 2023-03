Gender-Gap und #MeToo-Debatte

In den letzten 100 Jahren wurde viel erreicht: vor über 100 Jahren wird das allgemeine Frauenwahlrecht eingeführt, den Gleichstellungsartikel gibt es seit über 70 Jahren im Grundgesetz (1954) - in der DDR schon seit 1949 - und vor über 60 Jahren tritt das Gleichberechtigungsgesetz (1958) in Kraft.

Dennoch: eine echte Gleichstellung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gibt es noch immer nicht. Heute kämpfen Frauen um die Verwirklichung der Chancengleichheit, um gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbsleben und an politischen Entscheidungsprozessen.